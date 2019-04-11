В Ростове-на-Дону пять дней подряд будут ограничивать движение по Театралке

СЕГОДНЯ 14:23 2019-04-11T14:24:58+03:00

Там будут проводится мероприятия Дельфийских игр

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В Ростове несколько дней подряд будут ограничивать движение по Театральной площади. Это будет связано с мероприятиями Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России.

Итак, как сообщает Департамент автодорог города, часть Театралки перекроют:

- 19 апреля - с 14:00 до 15:30 и с 18:30 до 20:00;

- 20 апреля - с 08:00 до 09:30 и с 14:00 до 15:30;

- 21 и 22 апреля - с 08:00 до 09:30 и с 18:30 до 20:30;

- 23 апреля - с 08:30 до 10:00 и с 13:00 до 14:30.

Напомним, ранее сообщалось об ограничениях движения во время первомайских массовых мероприятий:

- с 21:30 30 апреля до 23:00 1 мая будет прекращено движение транспорта на Театральной площади;

- с 9 до 13 часов 1 мая - по Большой Садовой на участке от Буденновского проспекта до Театрального;

- с 8:30 до 23:00 1 мая - по Театральному проспекту между улицами Максима Горького и Социалистическая.

ИСТОЧНИК KP.RU