В Ростове-на-Дону пять дней подряд будут ограничивать движение по Театралке
В Ростове несколько дней подряд будут ограничивать движение по Театральной площади. Это будет связано с мероприятиями Восемнадцатых молодежных Дельфийских игр России.
Итак, как сообщает Департамент автодорог города, часть Театралки перекроют:
- 19 апреля - с 14:00 до 15:30 и с 18:30 до 20:00;
- 20 апреля - с 08:00 до 09:30 и с 14:00 до 15:30;
- 21 и 22 апреля - с 08:00 до 09:30 и с 18:30 до 20:30;
- 23 апреля - с 08:30 до 10:00 и с 13:00 до 14:30.
Напомним, ранее сообщалось об ограничениях движения во время первомайских массовых мероприятий:
- с 21:30 30 апреля до 23:00 1 мая будет прекращено движение транспорта на Театральной площади;
- с 9 до 13 часов 1 мая - по Большой Садовой на участке от Буденновского проспекта до Театрального;
- с 8:30 до 23:00 1 мая - по Театральному проспекту между улицами Максима Горького и Социалистическая.
ИСТОЧНИК KP.RU