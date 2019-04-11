2019-04-11T14:47:12+03:00
Общество

В России появился первый аккредитованный автосоветник

Им стал робоэдвайзер ВТБ Капитал Инвестиции
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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В России появилась первая официально аккредитованная программа для предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций пользователям. Им стал сервис «Советник по инвестициям» (робоэдвайзер) платформы «ВТБ Мои Инвестиции», на которой уже работают более 55 тысяч пользователей, совершивших миллион сделок с оборотом свыше 750 млрд рублей. Соответствующее разрешение выдала Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация».

В банке рассказали, что среди брокерских приложений у робоэдвайзера нет аналогов, поддерживающих как ребалансировку портфеля клиента, так и полноценные торговые функции. Сервис помогает клиентам самостоятельно сформировать индивидуальный инвестиционный портфель, который состоит из акций, облигаций и паев индексных фондов. После заполнения онлайн-анкеты, он автоматически определяет риск-профиль инвестора, структуру портфеля, уточняет сумму и валюту вложений и рекомендует набор ценных бумаг. Кроме того, в режиме реального времени отслеживает состояние портфеля и, в случае необходимости, предлагает пользователю приобрести более выгодные бумаги. При этом все сделки клиент заключает самостоятельно.

Методика формирования индивидуальных рекомендаций основана на профессиональной экспертизе аналитиков ВТБ Капитал Инвестиции. А чтобы воспользоваться сервисом, достаточно заключить договор инвестиционного консультирования на платформе.

- По нашим прогнозам, ближайшее время робоэдвайзером будут пользоваться более 150 тысяч наших клиентов, - отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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