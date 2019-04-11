2019-04-11T14:52:12+03:00
Общество

В Параде Победы в Ростове-на-Дону примут участие более 3000 человек

В состав расчетов войдут военные, кадеты и юнармейцы
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В нынешнем году в Параде Победы в Ростове-на-Дону примут участие свыше трех тысяч человек. В составе расчетов пройдут военные минобороны, сотрудники МВД, МЧС, Росгвардии, а также кадеты и юнармейцы.

Предполагается, что задействуют 65 единиц техники. В частности, в составе механизированной колонны - вооружение и военная техника разведывательных, мотострелковых подразделений, ракетных войск и артиллерии и войск противовоздушной обороны. Это «Тайфун», «Тигр» и «Рысь», танки Т-72-Б3, самоходные гаубицы 2А65 «Мста-Б», боевые машины пехоты БМП-3, противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», подвижные береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».

Напомним, репетиции пройдут на Театральной площади 2 и 4 мая, а генеральная - 7 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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