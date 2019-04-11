Жителя Таганрога отправили в психбольницу после убийства двух соседок

СЕГОДНЯ 15:00 2019-04-11T15:00:57+03:00

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В Таганроге мужчину, который совершил двойное убийство, отправили на принудительное лечение. Об этом сообщает региональный следком. Эксперты в области психиатрии посчитали, что 35-летний житель «на момент совершения общественно-опасных деяний не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие имеющегося психического заболевания».

Напомним, преступление произошло летом прошлого года в общем дворе нескольких домов. Пьяного мужчину увидели соседки 74 и 69 лет, которые стали делать ему замечания, ругая за громкую музыку, постоянный мусор и загулы. Он начал огрызаться, а затем достал нож и кинулся на пенсионерок.

На помощь пожилым женщинам выскочил 38-летний местный житель. Когда на место прибыла скорая, медики констатировали смерть пенсионерок, а их защитника доставили в больницу в тяжелом состоянии с ножевыми ранениями.

ИСТОЧНИК KP.RU