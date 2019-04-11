2019-04-11T15:16:10+03:00
Происшествия

В Шахтах судили следователя МВД за подделку доказательств по уголовному делу

Приговор - полгода условно
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Следователи полиции судили за обманСледователи полиции судили за обманФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Шахтах вынесли приговор бывшей сотруднице следственного управления местной полиции. Ее признали виновной в фальсификации доказательств. Согласно официальной версии, майор полиции возбудила уголовное дело по факту кражи, вот только раскрывать преступление не стремилась.

- Желая избавить себя от трудоемких мероприятий, составила протоколы допроса свидетелей, при том, что указанные лица в следственных действиях участия не принимали, а также протокол проверки показаний на месте подозреваемого (соответственно, без «выводки» - автр), - пояснили в прокуратуре города Шахты.

Обман раскрылся не сразу. Назначенному «подозреваемому» успели предъявить обвинение и взять подписку о невыезде.

Когда разразился обман, следователя уволили. Суд приговорил ее к шести месяцам лишения свободы условно, в течение года ей также запрещено занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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