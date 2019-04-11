В Шахтах судили следователя МВД за подделку доказательств по уголовному делу
В Шахтах вынесли приговор бывшей сотруднице следственного управления местной полиции. Ее признали виновной в фальсификации доказательств. Согласно официальной версии, майор полиции возбудила уголовное дело по факту кражи, вот только раскрывать преступление не стремилась.
- Желая избавить себя от трудоемких мероприятий, составила протоколы допроса свидетелей, при том, что указанные лица в следственных действиях участия не принимали, а также протокол проверки показаний на месте подозреваемого (соответственно, без «выводки» - автр), - пояснили в прокуратуре города Шахты.
Обман раскрылся не сразу. Назначенному «подозреваемому» успели предъявить обвинение и взять подписку о невыезде.
Когда разразился обман, следователя уволили. Суд приговорил ее к шести месяцам лишения свободы условно, в течение года ей также запрещено занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти.
ИСТОЧНИК KP.RU