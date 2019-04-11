2019-04-11T15:33:29+03:00
Происшествия

В Азовском районе погиб мотоциклист, врезавшись в грузовик

По факту аварии проводится проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварииСотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварииФото: Ирина ПОТЕРЯ
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Смертельная авария случилась накануне, 10 апреля, на трассе Азов - Староминская. В обстоятельствах трагедии еще разбираются стражи порядка, предварительно известно следующее: около четырех часов дня 51-летний водитель мотоцикла Yamaha пошел на обгон, надеясь проскочить перед грузовиком, который двигался на встречной полосе, но не успел.

- В результате ДТП от полученных травм он скончался на месте, - пояснили в донской автоинспекции. - По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Напомним, в минувшее воскресенье на трассе Ростов - Волгодонск погибли три человека (два брата и девушка). Машина, в которой они находились, на скорости врезалась в большегруз. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель легковушки, который не уступил дорогу, выезжая со второстепенной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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