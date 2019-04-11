ЮФУ вошел в первый в России академический консорциум

СЕГОДНЯ 15:40 2019-04-11T15:40:56+03:00

Три крупных центра по психологии объединят усилия для эффективной работы в области качества жизни человека

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В России создан первый в стране академический консорциум института РАН, федерального и исследовательского университетов. Трехстороннее соглашение о научно-образовательном сотрудничестве подписано в рамках Московского международного салона образования. Его участники - Институтом психологии РАН, ЮФУ и Национальный исследовательский Томский госуниверситет.

Специалисты уверены: такое объединение позволит повысить экономическую эффективность при выполнении масштабных проектов: работа тройственного союза будет направлена на реализацию основных тезисов нацпроектов «Наука» и «Образование», в частности, на инициацию общих проектов в сфере повышения качества жизни человека. Сотрудничество даст возможность развить и комплекс новых научных направлений в рамках междисциплинарных исследований, совместно принять участие в программах «Искусственный интеллект» и «Нейронет». Наработанные компетенции могут быть использованы, в том числе и для выполнения совместных проектов по профилактике экстремизма и антитеррористических мероприятий.

Кроме того, такое объединение усилий позволит разработать и реализовать ряд сетевых образовательных программ и осуществить все виды академической мобильности обучающихся и преподавателей.

– В числе прочего важной стратегической задачей является совместное планирование исследований, подготовка аспирантов, реализация проектов, которые создаются в области искусственного интеллекта и психологически наук, – считает врио ректора ЮФУ Инна Шевченко.

Кроме того, коллаборация исследовательской инфраструктуры обеспечит создание наиболее благоприятных условий для проведения лабораторных и клинических испытаний, а также поддержки предприятий малого инновационного пояса.

ИСТОЧНИК KP.RU