Ростовская АЭС: есть четверть триллиона кВт.ч электроэнергии!

СЕГОДНЯ 16:05 2019-04-11T16:05:47+03:00

11 апреля 2019 года Ростовская АЭС выдала в энергосистему страны 250- миллиардный кВт.ч электроэнергии

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С момента пуска первого энергоблока Ростовской АЭС в 2001 году атомная станция выработала четверть триллиона кВт.ч электроэнергии.

Электроэнергия Ростовской атомной станции полностью востребована потребителями Объединённой энергетической системой Юга России, охватывающей субъекты Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов, среди которых Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, Чеченская республика, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Ростовская, Волгоградская области и др.

Доля Ростовской АЭС в выработке Объединённой энергосистемы Юга составляет около 30%. Ростовская область обеспечивается электроэнергией от атомной станции почти на 70%.

Электроэнергия от Ростовской АЭС к потребителям поступает по семи линиям электропередачи напряжением 500 кВ и четырём линиям электропередачи напряжением 220 кВ.

В настоящее время все четыре энергоблока Ростовской АЭС работают в проектном режиме по диспетчерскому графику нагрузки.

Радиационный фон на АЭС и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений.

ВАЖНО

Подробная и оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatоm.ru .

ИСТОЧНИК KP.RU