Ростовская АЭС: есть четверть триллиона кВт.ч электроэнергии!
С момента пуска первого энергоблока Ростовской АЭС в 2001 году атомная станция выработала четверть триллиона кВт.ч электроэнергии.
Электроэнергия Ростовской атомной станции полностью востребована потребителями Объединённой энергетической системой Юга России, охватывающей субъекты Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов, среди которых Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, Чеченская республика, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Ростовская, Волгоградская области и др.
Доля Ростовской АЭС в выработке Объединённой энергосистемы Юга составляет около 30%. Ростовская область обеспечивается электроэнергией от атомной станции почти на 70%.
Электроэнергия от Ростовской АЭС к потребителям поступает по семи линиям электропередачи напряжением 500 кВ и четырём линиям электропередачи напряжением 220 кВ.
В настоящее время все четыре энергоблока Ростовской АЭС работают в проектном режиме по диспетчерскому графику нагрузки.
Радиационный фон на АЭС и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений.
ВАЖНО
Подробная и оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatоm.ru .
ИСТОЧНИК KP.RU