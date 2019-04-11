2019-04-11T17:13:43+03:00
Общество

Отключение света 12 апреля в Ростове-на-Дону 2019: где и когда

Выясняем, где и когда не будет электричества 12 апреля 2019 в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Где и когда 12 апреля в Ростове-на-Дону не будет света.Где и когда 12 апреля в Ростове-на-Дону не будет света.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Отключение света 12 апреля в Ростове-на-Дону 2019: где и когда. Как рассказали энергетики, временные неудобства придется терпеть, в том числе жителям Западного жилого массива.

Известно, что все отключения электроэнергии плановые, их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда 12 апреля в Ростове-на-Дону не будет света

с 09:00 до 13:00:

- ул. Амбулаторная 153, 95-103, 107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 24/1; пер. Глиссерный 2-52, 1-53; пер. ОГПУ 1-13; ул. Перекопская 51-59, 74-78, 23-51, 32-72; пер. Пинский 1-13, 2-16; ул. Подгорная 29-57, 2-20, 1-29; ул. Портовая 181-207; пер. Сапёрный 1-35, 2-48, 31-39, 50-52, 31/2, 32-36, 48-44; пер. Шефский 2-58, 1-61; ул. Д. Бедного 26-30; ул. Деревянко 11-27, 18-36, 44, 1-9, 2-12; пер. Булановский 1-31, 2-54; пер. Марийский 1-21, 2-30

с 09:00 до 16:00:

- просп. Коммунистический 36/1, 34/5, 34/6, 34/1, 34/3; просп. Стачки 225

- ул. Гоголевская 1-37, 2-40; ул. Ломоносовская 1-33, 2-32; ул. пер. Нахичеванский 1-19, 2-28; ул. Петровская 81-99, 100-118; пер. Державинский 2-44, 19-43

с 09:00 до 17:00:

- ул. 28-я линия 13; пл. Толстого 19/2

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Лучше иди работай»: Звезда Playboy Мария Лиман вошла в тройку победителей конкурса красоты
«Ну почему так красиво»: «Мисс Россия» Татьяна Котова порадовала поклонников ультрамодным сочетанием цветов
«Мусик, ты звезда»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в ультрамини продемонстрировала загорелые ноги
Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: когда начнется, где посмотреть
Ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: когда начнется, где посмотреть
Ростовская АЭС: есть четверть триллиона кВт.ч электроэнергии!
ЮФУ вошел в первый в России академический консорциум
В Азовском районе погиб мотоциклист, врезавшись в грузовик
В Шахтах судили следователя МВД за подделку доказательств по уголовному делу
Жителя Таганрога отправили в психбольницу после убийства двух соседок
В Параде Победы в Ростове-на-Дону примут участие более 3000 человек
В России появился первый аккредитованный автосоветник
В Ростове-на-Дону пять дней подряд будут ограничивать движение по Театралке
Ростовчан приглашают очистить Парамоновские склады 20 апреля
День открытых дверей в ДГТУ 2019 в Ростове-на-Дону: как сдать ЕГЭ без стресса и какие профессии сегодня самые востребованные
Я у мамы инженер: ростовчане закрепили снаружи балкона комнатную сушилку для белья
В Ростове-на-Дону украинцу помешали вывезти в Грузию 21 тысячу долларов
В Батайске на видео попала девочка, выбежавшая под колеса машины
На трассе под Ростовом-на-Дону потерявшая управление иномарка врезалась в отбойник и несколько машин
ВТБ в 1,5 раза увеличил сеть банкоматов с функцией recycling
13 человек пострадали в столкновении двух автобусов в Ростове-на-Дону
Пляжей станет больше: в Ростовской области увеличат число мест отдыха у воды
Житель Таганрога угнал две машины, чтобы добраться домой
В Ростове-на-Дону водителям выписали штрафы за проезд на красный, когда на перекрестке машины направлял регулировщик