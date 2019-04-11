«Мусик, ты звезда»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в ультрамини продемонстрировала загорелые ноги
«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова порадовала своих подписчиков новым снимком. В своем Инстаграм красивая блондинка опубликовала фото, на котором она демонстрируетзагорелые ноги, а ультракороткое платье только подчеркивает их красоту.
- Лучшие мгновения жизни нельзя поймать и сунуть в карман. Единственный способ обессмертить их - это наслаждаться ими, когда они происходят, - подписала кадр модель.
Подписчики оценили образ Валентины. Под ним уже больше тысячи лайков и десятки комментариев в духе: «Валя, красотка!», «Как всегда перфетто», «Валя да ты философ... Самый красивый» и «Идеальная». Был еще и такой «Мусик, ты звезда», по всей видимости, он от хорошей знакомой ростовчанки.
Напомним, Валентина Расулова несколько лет назад вошла в ТОП-10 самых красивых девушек страны на конкурсе «Мисс Россия», а после этого выиграла несколько международных состязаний красавиц. Причем, на одном из них девушка выступала со сломанной ногой. Несколько часов она ходила по подиуму на 13-сантиметровых каблуках, и только потом узнала от медиков о переломе.
ИСТОЧНИК KP.RU