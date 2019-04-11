«Ну почему так красиво»: «Мисс Россия» Татьяна Котова порадовала поклонников ультрамодным сочетанием цветов

СЕГОДНЯ 17:39 2019-04-11T17:39:17+03:00

Красавица рассказала, почему верит в чудеса. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.

Красавица рассказала, что верит в чудеса

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Необычный образ продемонстрировала своим подписчикам «Мисс Россия» Татьяна Котова. Красавица опубликовала в своем Инстаграм фото, которое подписала:

- В моей жизни было столько всего, чего я вообще никогда не ждала или наоборот то, что очень-очень хотела. И привела цитату писателя Гилберта Кита: «Самое удивительное в чудесах - то, что они случаются».

После этого поющая блондинка попросила поделиться и поклонников своими наблюдениями.

kottova Самое удивительное в чудесах - то, что они случаются .

Многие из них согласились с красавицей:

- Если во что то искренне веришь, то это обязательно сбудется, - написал один из Инетрнет-пользователей.

- Они точно случаются, главное их замечать, - согласен другой.

Не обошлось и без комплиментов: «Ну почему так красиво», «Обаяшечка !», «Таня, вы наше чудо», «Обворожительно, «Образ огонь» и «Вы как всегда шикарная и яркая красотка».

Под весенним снимком красавицы же больше 23 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU