«Лучше иди работай»: Звезда Playboy Мария Лиман вошла в тройку победителей конкурса красоты
Звезда Playboy Мария Лиман снова штурмует Олимп красоты. На этот раз в поле зрения сексапильной брюнетки из Ростова-на-Дону попал интернет-рейтинг еще одного популярного мужского журнала. Несмотря на то, что по итогам голосования Мария вошла в тройку лидеров, ее не устраивает такой исход гонки, а потому она обратилась к подписчикам своего Инстаграм. Их, напомним, у красотки больше полумиллиона человек.
- Ребята, нужна ваша помощь, - попросила фанатов ростовчанка. - Я только на третьем месте и вся надежда только на вас, любимые. Голосуйте!
Однако не все откликнулись на призыв любимой модели.
- Раньше бы проголосовал, но после фото и видео с мужиками... Вообще желания нет ни голосовать, ни лайки ставить, - написал один из поклонников, вероятно имея в ввиду шуточное видео, в котором Мария снялась в образе горничной.
Но были и достаточно резкие ответы:
- У кого-то грудь лучше оказалась? Бывает! - написал один из них.
- Вы как настоящая звезда - сначала взмываете, а потом падаете: смиритесь, - высказал свое мнение другой.
- Лучше иди работай, - написал третий.
Но многие все же поддержали модель не только голосами в конкурсе, но и советами «Надо фото по-горячей», а также комплиментами: «Коварная девушка» и «Богиня».
ИСТОЧНИК KP.RU