2019-04-11T17:53:13+03:00
Общество

«Лучше иди работай»: Звезда Playboy Мария Лиман вошла в тройку победителей конкурса красоты

Хейтеры резко ответили красавице на просьбу о помощи
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Хейтеры грубо ответили красавице на просьбу о помощи. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Хейтеры грубо ответили красавице на просьбу о помощи. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
Изменить размер текста:

Звезда Playboy Мария Лиман снова штурмует Олимп красоты. На этот раз в поле зрения сексапильной брюнетки из Ростова-на-Дону попал интернет-рейтинг еще одного популярного мужского журнала. Несмотря на то, что по итогам голосования Мария вошла в тройку лидеров, ее не устраивает такой исход гонки, а потому она обратилась к подписчикам своего Инстаграм. Их, напомним, у красотки больше полумиллиона человек.

- Ребята, нужна ваша помощь, - попросила фанатов ростовчанка. - Я только на третьем месте и вся надежда только на вас, любимые. Голосуйте!

Однако не все откликнулись на призыв любимой модели.

- Раньше бы проголосовал, но после фото и видео с мужиками... Вообще желания нет ни голосовать, ни лайки ставить, - написал один из поклонников, вероятно имея в ввиду шуточное видео, в котором Мария снялась в образе горничной.

Но были и достаточно резкие ответы:

- У кого-то грудь лучше оказалась? Бывает! - написал один из них.

- Вы как настоящая звезда - сначала взмываете, а потом падаете: смиритесь, - высказал свое мнение другой.

- Лучше иди работай, - написал третий.

Но многие все же поддержали модель не только голосами в конкурсе, но и советами «Надо фото по-горячей», а также комплиментами: «Коварная девушка» и «Богиня».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ну почему так красиво»: «Мисс Россия» Татьяна Котова порадовала поклонников ультрамодным сочетанием цветов
«Мусик, ты звезда»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в ультрамини продемонстрировала загорелые ноги
Отключение света 12 апреля в Ростове-на-Дону 2019: где и когда
Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: когда начнется, где посмотреть
Ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: когда начнется, где посмотреть
Ростовская АЭС: есть четверть триллиона кВт.ч электроэнергии!
ЮФУ вошел в первый в России академический консорциум
В Азовском районе погиб мотоциклист, врезавшись в грузовик
В Шахтах судили следователя МВД за подделку доказательств по уголовному делу
Жителя Таганрога отправили в психбольницу после убийства двух соседок
В Параде Победы в Ростове-на-Дону примут участие более 3000 человек
В России появился первый аккредитованный автосоветник
В Ростове-на-Дону пять дней подряд будут ограничивать движение по Театралке
Ростовчан приглашают очистить Парамоновские склады 20 апреля
День открытых дверей в ДГТУ 2019 в Ростове-на-Дону: как сдать ЕГЭ без стресса и какие профессии сегодня самые востребованные
Я у мамы инженер: ростовчане закрепили снаружи балкона комнатную сушилку для белья
В Ростове-на-Дону украинцу помешали вывезти в Грузию 21 тысячу долларов
В Батайске на видео попала девочка, выбежавшая под колеса машины
На трассе под Ростовом-на-Дону потерявшая управление иномарка врезалась в отбойник и несколько машин
ВТБ в 1,5 раза увеличил сеть банкоматов с функцией recycling
13 человек пострадали в столкновении двух автобусов в Ростове-на-Дону
Пляжей станет больше: в Ростовской области увеличат число мест отдыха у воды
Житель Таганрога угнал две машины, чтобы добраться домой
В Ростове-на-Дону водителям выписали штрафы за проезд на красный, когда на перекрестке машины направлял регулировщик