Из-за утреннего ливня пробки в Ростове-на-Дону выросли до восьми баллов

СЕГОДНЯ 09:38 2019-04-12T09:38:56+03:00

Больше 40 минут можно было потерять в заторах на Северном и Западном. Фото: сервис "Яндекс. Пробки".

Больше 40 минут можно было потерять в заторах на Северном и Западном

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Погода в пятницу, 12 апреля, выдалась нелетной для тех ростовчан, кто спешил на работу или учебу. Сильный ливень с громом и даже градом (о нем в социальных сетях сообщают жители Западного, - прим. автр.). И заставил многих вернуться за зонтами, а также кого-то понервничать в утомительных пробках. Так, согласно сервису «Яндекс. Пробки» в городе они составили до восьми баллов. Это на три балла выше обычного.

Так, больше всего автомобилистам пришлось простоять в заторе Западного жилого массива. Речь идет о дороге, которая проходит по улице Мадояна, улице Доватора, Змиевскому проезду, от остановки Сады до Тамбовской улицы. Расстояние в 3,9 километра автолюбители простояли вдвое больше обычного и потеряли порядка 44 минут.

На минуту меньше застряли автомобилисты в пробке, которая началась на проспекте Королева, далее по улице Особенной - от АЗС до 1-й Форматной улицы

Кроме того, неожиданно плотное движение сейчас и на проспекте Стачки, а также на проспекте Михаила Нагибина.

ИСТОЧНИК KP.RU