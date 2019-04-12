2019-04-12T09:54:13+03:00
Общество

Весна "порадовала" ростовчан дождем и градом

В некоторых районах с неба сыпала снежная крупа
Илья БОГОМОЛОВ
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Град утром 12 апреля. Фото Виктора Самойлова из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"Град утром 12 апреля. Фото Виктора Самойлова из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"
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Не только дождь, но и град выпал в Ростове сегодня утром, 12 апреля. Жители южной столицы выкладывают в социальные сети фото и видео снежной крупы, которой засыпало некоторые улицы западного жилмассива. Также есть свидетельства, что град шел и в Батайске.

Обсуждая погоду, ростовчане сетуют о "накрывшихся" шашлыках и пробках, которые спровоцированы некачественной работой ливневок. Люди пишут, что на улицах Профсоюзной и Мадояна уже потоп.

Град(крупа) утром на ЗЖМ, ул.Калугина - 12.04.19 .Это Ростов-на-Дону!

По прогнозам синоптиков, слабый дождь продлится в Ростове до 5 часов вечера, температура днем поднимется до 20 градусов. Ночью будет без осадков, а завтра, 13 апреля, горожанам снова стоит готовить зонтики. Собственно. в воскресение и понедельник - тоже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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