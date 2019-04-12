Соцсети: в Ростове-на-Дону прохожие спасли собаку, отравленную догхантером

СЕГОДНЯ 10:30 2019-04-12T10:34:36+03:00

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Жители ростовского микрорайона Александровка опасаются, что у них активизировались догхантеры - люди, самостоятельно истребляющие бродячих собак на улицах. Владельцев четвероногих просят не отпускать своих питомцев с поводка и использовать намордники. Тревожный инцидент произошел вечером 11 апреля.

- В районе школьной остановки сотрудники нескольких магазинов и неравнодушные прохожие обнаружили мучающуюся дворнягу. Собаку шатало, затем пес упал и его начали бить судороги. Первую помощь псу оказали и повезли в ветклинику, - рассказала в городком паблике ростовчанка Людмила Гавриленко.

В комментариях люди негодуют по поводу самого существования догхантеров, но многие подчеркивают, что действенного способа контролировать численность бродячих собак в городе до сих пор нет.

Напомним, год назад в социальной сети ростовчанка рассказала про автомобилиста, который отстреливал бродячих собак из пистолета.

ИСТОЧНИК KP.RU