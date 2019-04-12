2019-04-12T11:29:03+03:00
Авто

"Ковер-стайл": в Ростове-на-Дону иномарку защитили ковром от падающих кирпичей

Фото машины обсуждают в соцсетях
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"
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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии иномарки, владелец которой зачем-то накрывает ее ковром, когда паркует под домом. Сначала очевидцы предположили, что это такая мода, окрестив ее "ковер-стайл", но потом появилось более разумное объяснение.

- Новый дом разваливается, и падают кирпичи на автомобили. Люди решили обезопасить себя, на всякий случай, - рассказал один из пользователей.

В комментариях одни ростовчане усомнились, что ковер сможет обезопасить машину от повреждений, другие предупредили, что такую "защиту" могут запросто украсть.

Кстати, два месяца назад в Нижнем Новгороде местные выдумщики прокатились на ковре, прицепленном к автомобилю. Видео лихой езды появилось в соцсетях. К данному случаю подключилась полиция, и водитель машины получил штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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