Ростовчанин распродает коллекцию рыцарских доспехов и старинного оружия

СЕГОДНЯ 13:52 2019-04-12T13:56:59+03:00

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На сайте бесплатных объявлений появился необычный товар из Ростова-на-Дону. Житель южной столицы продает рыцарские доспехи - три набора за 150 тысяч рублей. Боевые облачения выполнены во французском, немецком и испанском стиле. Кроме того, у него можно купить старинные каски, шпаги, кинжалы, бронзовые каминные часы и подсвечники. "Комсомолка" дозвонилась до продавца и узнала, откуда у него все это богатство.

- Это моя частная коллекция, начал собирать ее давно, еще когда в армии служил, - рассказал ростовчанин Леонид. - Долго копил этот раритет, но сейчас он мне уже надоел. Другие планы появились в жизни, поэтому распродаю. Все вещи из Европы. Доспехи, правда, не старинные. Как-то за границей я увидел на реконструкции мужика в доспехах, познакомился, и он мне их четыре года потом клепал. Итого у меня было шесть облачений, но три я уже распродал. Они в идеальном состоянии - бери и носи.

Еще у мужчины есть немецкое оружие времен Второй мировой войны и множество старинных керосиновых ламп. Сам он признается, что с детства жил за границей и в школьные годы часто прятался в музеях, чтобы не ходить на уроки. Отсюда и такая любовь к старине.

ИСТОЧНИК KP.RU