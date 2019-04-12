2019-04-12T14:28:22+03:00
Общество

«Ростелеком» занял первое место по количеству клиентов виртуальной АТС по итогам 2018 года в рейтинге ТМТ консалтинг

материал предоставлен ПАО «Ростелеком»
Поделиться:
Изменить размер текста:

«Ростелеком» лидирует по количеству абонентов виртуальной АТС (ВАТС) в 2018 году по данным независимого консалтингового агентства ТМТ Консалтинг.

По оценкам «ТМТ Консалтинг», в 2018 году объем рынка виртуальных АТС в России вырос на 35% по сравнению с 2017 годом. Наибольшего прироста клиентской базы в относительных показателях в 2018 году добился «Ростелеком». Доля рынка компании увеличилась более чем в 2 раза – с 11% в 2017 году до 24% в прошлом.

По мнению агентства, этому способствовало внедрение компанией в конце 2017 года пакетных предложений «Быть в плюсе», предоставляющих возможность получения сервисов ВАТС с 50% скидкой, а также активное продвижение услуги ВАТС в регионах.

«Нашему эффективному продвижению на рынке виртуальных АТС помимо выгодного пакета «Быть в плюсе» способствовали активный омниканальный подход к привлечению клиентов, индивидуальный подход при настройке таргетинга и рекламного продвижения для каждого региона, а также простое и прозрачное ценообразование с широкой функциональной линейкой сервиса», — говорит директор направления корпоративного маркетинга ПАО «Ростелеком» Сергей Таболин.

Сервис «Виртуальная АТС» избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование, оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через «облако». «Ростелеком» предоставляет заказчику возможность полностью организовать телефонию для бизнеса любого масштаба – от стартапа до крупной национальной компании с большим выбором дополнительных функций, таких, как мониторинг звонков или запись телефонных разговоров. Владельцы «Виртуальных АТС» имеют возможность через личный кабинет самостоятельно управлять своей телефонной сетью и настраивать ее под потребности своего бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Дважды обогнуть земной шар»: Телерепортаж ростовчанки о суперпочтальоне выиграл во всероссийском «Студенческом ТЭФИ»
Ростовчанин распродает коллекцию рыцарских доспехов и старинного оружия
«Ростелеком» установит энергосберегающее освещение в городах Ростовской области
"Ковер-стайл": в Ростове-на-Дону иномарку защитили ковром от падающих кирпичей
Соцсети: в Ростове-на-Дону прохожие спасли собаку, отравленную догхантером
Весна "порадовала" ростовчан дождем и градом
Из-за утреннего ливня пробки в Ростове-на-Дону выросли до восьми баллов
«Лучше иди работай»: Звезда Playboy Мария Лиман вошла в тройку победителей конкурса красоты
«Ну почему так красиво»: «Мисс Россия» Татьяна Котова порадовала поклонников ультрамодным сочетанием цветов
«Мусик, ты звезда»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в ультрамини продемонстрировала загорелые ноги
Отключение света 12 апреля в Ростове-на-Дону 2019: где и когда
Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: когда начнется, где посмотреть