2019-04-12T14:32:13+03:00
Общество

«Дважды обогнуть земной шар»: Телерепортаж ростовчанки о суперпочтальоне выиграл во всероссийском «Студенческом ТЭФИ»

Работа магистранта ДГТУ о жизни почтальона была признана лучшей
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ДГТУФото: ДГТУ
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11 апреля в ДГТУ Ростова-на-Дону состоялась торжественная церемония награждения победителей V Всероссийского телевизионного конкурса «Студенческий ТЭФИ». Всего же было прислано более 350 работ из российских вузов, все они - от начинающих журналистов, операторов и режиссеров.

Фото: ДГТУ

Фото: ДГТУ

Сообщается, что в номинации «Информационный сюжет» заслуженную победу одержала магистрант опорного вуза Яна Габазова. Она представила на суд жюри свой телерепортаж «Суперпочтальон». Он - о жительнице Усть-Донецкого района. В течение 40 лет каждый день героиня проезжает 11 километров, для того чтобы развезти прессу. За это время, по подсчетам молодого журналиста, сотрудница Почты успела бы дважды обогнуть земной шар. Кстати, Яна становилась лауреатом конкурса и в прошлом году.

Фото: ДГТУ

Фото: ДГТУ

– Второй год подряд магистрант опорного вуза побеждает в конкурсе, – отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи, – такие отличные результаты – показатель высокого уровня подготовки наших студентов. А «Студенческий ТЭФИ» – это возможность показать свои таланты и получить оценку экспертов, а также отличный старт для развития медийной карьеры молодых людей.

По словам специального представителя Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, Ростов-на-Дону представил очень сильную команду. На конкурс поступило много интересных работ. При этом современная молодежь видит мир по-другому, и главное – она достаточно живо впитывает опыт своих предшественников. Эти ребята и будут делать новое телевидение, а от того, какими будут молодые журналисты, зависит и то, каким предстанет ТВ перед миллионами будущих телезрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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