2019-04-12T16:17:43+03:00
Общество

«Ростелеком» провел тестирование своих продуктов для операторов связи

материал предоставлен ПАО «Ростелеком»
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«Ростелеком» в Ростове-на-Дону и Краснодаре организовал «Тест-драйв» услуг для локальных операторов связи. Компания представила систему sms-рассылки, платформу Wink и собственные возможности технической поддержки, пояснив их принципиальные отличия от иных предложений на рынке. Встреча состоялась в партнерстве с компанией Nag, российским производителем и поставщиком телеком-оборудования.

В режиме реального времени гости протестировали услугу «sms-реклама» от «Ростелекома», убедились в эффективности и скорости работы этой технологии.

«Web-интерфейс sms-рекламы доступен с любого мобильного устройства или ноутбука, а для рассылки через имеющиеся у заказчика корпоративные системы можно провести интеграцию с нашей услугой через протоколы HTTPS или SMPP. Рассылка осуществляется только с согласия абонентов и гарантирует отсутствие спама, а конфиденциальные данные передаются по защищенным каналам и полностью отвечают требованиям законодательства», – подчеркнул Алексей Чернецов, директор проектного офиса MVNO ПАО «Ростелеком».

Одним из топовых продуктов «Ростелекома» был назван Wink – мультимедийная платформа собственной разработки. Уникальность решения в том, что оно объединяет в себе web-портал, smart ТВ и приложения для разных мобильных устройств. В базе Wink доступны более 200 эфирных каналов, около 20 000 видеоновинок и такие функции как пауза, перемотка и родительский контроль. Для операторов связи Wink – удобный инструмент доставки ТВ-контента. Это готовый продукт, который уже имеет все лицензионные соглашения с правообладателями и позволяет обойтись операторам без собственной платформы интерактивного ТВ.

«Мы постоянно меняемся и ищем новые направления, способные сделать сотрудничество с операторами более продуктивным и расширить горизонты партнерства. Подобные встречи позволяют получать объективную обратную связь и быстро реагировать на новые запросы», – отметил Павел Шалюгин, директор департамента по работе с операторами связи макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

В завершение мероприятия специалисты «Ростелекома» объявили о старте федерального проекта «Чистое небо», который должен освободить городские улицы от скопления висящих на столбах проводов. Национальный оператор связи нацелен помочь партнерам перенести линии связи с воздушных опор в свою кабельную канализацию. Инициатива позволит обеспечить бесперебойную работу локальных операторов, безопасность горожан и более комфортную городскую среду.

В ближайшие два месяца аналогичные мероприятия для операторов пройдут в Ставрополе, Волгограде, Махачкале и Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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