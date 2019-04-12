Ростовчанин предлагает превратить болото на улице Толмачева в благоустроенное озеро

СЕГОДНЯ 16:49 2019-04-12T16:56:50+03:00

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Житель южной столицы Алексей Арьев создал петицию на Интернет-сервисе "Активный ростовчанин" за благоустройство улицы Толмачева.

- В конце улицы есть болото со свалкой. Предлагаю убрать свалку, расчистить болото - будет маленькое озеро, там родники, - пишет мужчина. - Уложить по периметру тротуарную плитку, поставить лавочки, сделать озеленение и детскую площадку, как обещал Чернышев (мэр города с 1996 по 2014 годы - прим. авт.) в свое время. Будет хорошее место отдыха в дали от городской суеты.

Предложению необходимо набрать 500 голосов, чтобы городские власти рассмотрели его.

Напомним, что у ростовских чиновников есть более масштабный проект в данной сфере - превратить берега реки Темерник в большой линейный парк.

ИСТОЧНИК KP.RU