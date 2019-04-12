В Ростовской области пропала 46-летняя женщина

СЕГОДНЯ 16:59 2019-04-12T16:59:56+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлена Людмила Рубашкина. 46-летняя женщина пропала в поселке Углегорский Тацинского района. В последний раз ее видели почти неделю назад - в субботу, 6 апреля.

- Рост Людмилы Рубашкиной 169 сантиметров, она среднего телосложения, волосы темно-русые с сединой, глаза серо-голубые, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».

При этом дончанка может быть дезориентирована и плохо ориентироваться в пространстве.

Неизвестно, в чем она была одета в тот день. Но волонтеры просят не проходить мимо чужой беды. И, если вы что-то знаете о том, где может находиться Людмила Алексеевна, звоните по номеру телефона, указанному ниже. В настоящее время листовки с ее изображением распространяют в сети Интернет, а также местах, где бывает много людей - вокзалах, остановочных комплексах, магазинах и торговых центрах.

АЛЛО!

Звоните 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU