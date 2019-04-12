Житель Таганрога едва не убил молотком 69-летнюю мать
В Таганроге задержан 39-летний местный житель, которого обвиняют в нападении на собственную мать. Мужчина едва не забил ее до смерти.
- По версии следствия, 10 апреля подозреваемый, находясь по месту своего жительства, в ходе возникшего конфликта нанес своей матери множественные удары молотком в область головы, - пояснили в СУ СК России по Ростовской области. - Довести свой преступный умысел до конца подозреваемый не смог, поскольку женщина была своевременно госпитализирована.
Несчастная находится в больнице, а в отношении ее сына возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Для установления всех обстоятельств следователь намерен назначить проведение судебно-психиатрической экспертизы (мужчина состоит на учете врача-психиатра).
ИСТОЧНИК KP.RU