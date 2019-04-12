Житель Таганрога едва не убил молотком 69-летнюю мать

СЕГОДНЯ 17:04 2019-04-12T17:11:42+03:00

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В Таганроге задержан 39-летний местный житель, которого обвиняют в нападении на собственную мать. Мужчина едва не забил ее до смерти.

- По версии следствия, 10 апреля подозреваемый, находясь по месту своего жительства, в ходе возникшего конфликта нанес своей матери множественные удары молотком в область головы, - пояснили в СУ СК России по Ростовской области. - Довести свой преступный умысел до конца подозреваемый не смог, поскольку женщина была своевременно госпитализирована.

Несчастная находится в больнице, а в отношении ее сына возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Для установления всех обстоятельств следователь намерен назначить проведение судебно-психиатрической экспертизы (мужчина состоит на учете врача-психиатра).

ИСТОЧНИК KP.RU