2019-04-12T17:12:56+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону 13 апреля пройдет общегородской субботник

В мэрии города озвучили места, где он будет проходить
Ольга ГОПАЛО
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Ростовчан приглашают на субботник.Ростовчан приглашают на субботник.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сделать для своего города благое дело приглашают жителей в мэрии Ростова-на-Дону. Чиновники приглашают горожан на общегородской субботник. Он состоится уже завтра, 13 апреля. Известно, что на улицы горда выйдут не только коммунальщики, но и чиновники от районного до областного уровня, а также сотрудники ростовских предприятий и организаций.

Планируется, что будут убирать не только проблемные объекты, но и вывозить мусор, выгребать газоны, очищать фасады зданий и наводить порядок во дворах.

Чиновники верят, что такие акции помогут жителям бережнее относится к чистоте своего города. А еще озвучили адреса, куда могут прийти все желающие (см. ниже). В частности, бирать мусор будут в сквере Северный, Александровской роще, парке имени Островского, скверы Комсомольский и строителей.

КОНКРЕТНО

Где будут убирать 13 апреля

Ворошиловский район – территория сквера Северный, по ул. Орбитальной, ул. Капустина, ул. Добровольского, низового водохранилища, водоохранной зоне р. Темерник (северная сторона - правый берег);

Железнодорожный район – территории по пр. Стачки от площади Дружинников до ул. Привокзальной, территория родника «Гремучий» (прибрежная территория р. Дон), на территория бесхозяйного участка вдоль ул. Амбулаторной в створе пер. Деревянко и пер. Поповского, ул. Коминтерна от ул. Кочубея до ул. Портовой, пер. Отрадному от ул. 1-й Кольцевой до Рабочей площади, 15;

Кировский район – Левобережная зона р. Дон на территории вдоль грунтовой дороги, проходящей к Голубому озеру, на южном подходе к стадиону - водноспортивный кластер «Акватория», на внутридворовых территорий по ул. Филимоновской, 156, пер. Университетский, 133;

Ленинский район – территория по ул. Муравьева, 28 б (Парк 8-го Марта), в сквере 1-го Пионерского Слета, в сквере пр. Буденновский, 2, на территории частного сектора и водоохранной зоны р. Темерник по ул. Объездная в районе СНТ «Нефтяник»;

Октябрьский район – сквер Комсомольский, сквер Строителей, сквер им. Чуковского, сквер Оганова, на внутридворовых территориях по ул. Тимошенко, ул. Дебальцевская, в мкр-не «Суворовском» вдоль дороги к СНТ Защитник, по ул. Лиловая;

Первомайский район – территория парка им. Н. Островского на аллеи Связистов и со стороны ул. 1-й Конной Армии, 6 Г (территория, прилегающая к музею «Россия - моя история»).

Пролетарский район – территория Александровской рощи по объездной дороге вдоль аэропорта, ул. Вересаева, территория рощи вдоль ул. Вересаева в районе котельной, внутриквартальные территории по пр. 40-летия Победы.

Советский район – территория сквера Комсомольский по ул. Малиновского, аллеи Козлова, территория балки Рябинина, бесхозяйный участок вдоль ул. Львовской, 38/1 (гаражи), ул. Белостокская, в створе пер. Араратского, внутридворовые территории по ул. 2-я Краснодарская, 96-98.

ИСТОЧНИК KP.RU

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