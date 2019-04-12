2019-04-12T17:22:04+03:00
Общество

В Ростовской области ОРВИ за неделю заболели 9,3 тысячи человек

Несмотря на весну, жалобы на температуру, насморк, кашель и боль в горле не прекращаются
Ольга ГОПАЛО
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Несмотря на весну, жалобы на температуру, насморк, кашель и боль в горле не прекращаются.Несмотря на весну, жалобы на температуру, насморк, кашель и боль в горле не прекращаются.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Ростовскую область пришла настоящая весна, однако медики продолжают регистрировать тысячи случаев заболевания ОРВИ. Так, по данным регионального Управления Роспотребнадзора, за неделю с жалобами на высокую температуру, насморк, кашель и боль в горле к врачам обратились 9,3 тысячи человек. Однако число заболевших все же идет на спад. В частности, в Ростове-на-Дону такой диагноз поставили 2,9 тысячи пациентов.

Кроме того, продолжают регистрироваться и случаи гриппа. Он был лабораторно диагностирован у восьми человек. В Управлении напоминают, что сейчас особенно нужно следить за своим здоровьем, правильно питаться, есть витамины и соблюдать респираторный этикет - то есть при кашле и чихании закрывать рот, держаться от больных не меньше, чем за метр и тщательно мыть руки. А при первых симптомах ОРВИ - сразу обращаться к врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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