СЕГОДНЯ 17:32 2019-04-12T17:32:57+03:00

Выясняем, где и когда 13-15 апреля 2019 отключат свет в Ростове-на-Дону.

Выясняем, где и когда 13-15 апреля 2019 отключат свет в Ростове-на-Дону

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Отключение света в Ростове-на-Дону 13-15 апреля 2019: где и когда. Известно, что в ближайшую субботу и воскресенье неудобства придется терпеть некоторым жителям, чьи дома расположены в центре донской столицы.

К тому же, с масштабных отключений света, но уже, по большей части в Западном жилом массиве, начнется и следующая рабочая неделя. Энергетики говорят, что цель плановых отключений - ремонтные и диагностические работы, цель которых не допускать аварий на электросетях в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дону отключат свет

13- 14 апреля с 09:00 до 17:00:

- ул. Журавлева 37-39, 30-48; ул. Социалистическая 164-186, 167-181; ул. Б. Садовая 142-144; пер. Крепостной 59.

15 апреля с 09:00 до 17:00:

- просп. Коммунистический 35/2, 35/1, 37/1, 35, 37,

- ул. Вологодская; ул. Новополоцкая; ул. Каракумская; ул. Односторонняя; ул. Каменобродская; ул. Боряна; ул. Баграмяна; ул. Алагирская; ул. Армянская; пер. Сумский; пер. Персиановский.

- просп. Мира 11-21, 8-24; ул. Инструментальная 11-49, 8-18; пер. Сборный 2-44 пер. Деревообделочный 1-15, 2-14; ул. Промышленная 24-54, 1-47; ул. Металлургическая 22-24; ул. Новая 1-27, 2-10; ул. Селиванова 35-49; ул. Ищенко 2-8, 5-15; ул. Ивахненко 2-10, 7-11; пер. Столярный 1-11, 2-12; просп. Шолохова 45-85; пер. Бакинский 1-5, 2-6.

- ул. Владикавказская 25-47, 30-58; ул. Самойловская 6-24, 1-3; ул. Полевая 3-23; ул. Красногвардейская 33-55, 36-52; ул. Муравьёва 29-79, 30-58; ул. Волгоградская 25-49, 28-52; ул. Пестеля 55-87, 54-82; ул. Маркова 1-37, 34-78; ул. Коровкина 1-39, 2-40; ул. 12-го февраля 46-100, 71-83; пер. Скрыпника 59-71, 64-72; 2-й переулок 55-71, 44-68; ул. Белгородская 1-19, 2-20; ул. Белинского 1-19, 2-18; ул. Самойловская 34-52, 41-59; пер. Марсовый 1-13, 2-14; пер. Трудовой 1-29, 2-36; пер. Конструкторский 5-15, 4-14; ул. Зенитчиков 1-5, 2-12; ул. Проезжая 7-17, 2-12; пер. Булавина 15-35, 2-12; ул. Сызранская 1-19, 2-18 ул. Муравьёва 79-89, 56-78; ул. Волгоградская 51-69, 54-74; ул. Возрождения 25-87, 26-80; ул. Правды 1-57, 2-60; ул. Турксибская 10-20, 13-37; ул. 12-го Февраля 10-16; ул. 12-го Февраля 3-17, 4-10; пер. Псковский 1-15, 2-22; ул. Пирамидная 2-16, 1-17; ул. Раевского 1-29, 2-16; ул. Турксибская 1-11, 2-4; ул. Курганная 1-17, 2-22; ул. Мечникова 2-12; ул. Маркова 41-53, 82-96; ул. Пестеля 84-102, 89-107.

15 апреля с 10:00 до 12:00:

- ул. Урицкого 67, 56; пер. Жлобинский 21, 23, 25; ул. Магнитогорская 9/2, 9/1, 9/3

- пер. Белозёрский 48, 48А; ул. Белореченская 23-29; пер. Ботанический спуск 3; ул. Лесопарковая 10-54, 13-17; ул. Родниковая 3-17, 14, 36-54.

15 апреля с 10:00 до 16:00:

- просп. 40 лет Победы 43А, 43Б, 43В, 63/11, 63/13, 63/14.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU