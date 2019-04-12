2019-04-12T18:15:45+03:00
Общество

В «БКС Брокер» рассказали, как экономно обменять валюту перед праздниками

Количество желающих купить валюту накануне майских праздников не уменьшается год от года
Ольга КУБЫШЕВА
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Количество желающих купить валюту накануне майских праздников не уменьшается год от года, проводить длинные выходные за границей для россиян – привычное дело.

И, конечно, для покупки долларов или евро многие привыкли идти в банк. Только на сегодняшний день есть более выгодный и удобный вариант - биржевой рынок. Выгодный, потому что биржевой курс всегда меньше банковского, потому что банки плюсуют проценты к биржевому курсу. Так, покупая валюту в банке, клиент теряет свои средства.

В «БКС Брокер» рассказали, что делать, чтобы иметь открытый доступ к операциям на бирже. Сначала нужно подписать договор с компанией-брокером. При этом не нужно посещать офис, все это можно сделать онлайн, установив мобильное приложение «Мой брокер». Далее для вас будет открыт брокерский счет и можно приступать к операциям на бирже.

- С помощью брокерского счета можно самостоятельно покупать валюту на Московской бирже, - подчеркнул начальник управления интернет-трейдинга на валютных рынках ООО «БКС Брокер» Денис Казымаев. - Это несложно и безопасно, торги проходят в электронном виде, главное - доступ в интернет.

«БКС Брокер» - брокер №1 в рейтинге Московской Биржи. Компания ООО «БКС Брокер» входит в ФГ БКС, которая в течение 2018 г. занимала 1 строчку рейтинга участников торгов по объему клиентских операций на валютном рынке ПАО Московская биржа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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