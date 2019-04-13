2019-04-13T08:51:17+03:00
Общество

В Новочеркасске уничтожили 180 кг санкционных фруктов из Испании

Лимоны, апельсины и киви продавались в одном из магазинов
Илья БОГОМОЛОВ
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Апельсины из Испании пришлось уничтожить.Апельсины из Испании пришлось уничтожить.Фото: Южное таможенное управление
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Таможенники, прокуроры и специалисты Россельхознадзора в ходе совместной плановой проверки одного из магазинов в Новочеркасске обнаружили более 180 килограммов фруктов иностранного происхождения, которые пришлось уничтожить. Согласно маркировке, это были лимоны, апельсины и киви из Испании. Но документы по приобретению данной продукции, а также другие разрешительные бумаги владелец магазина предоставить не смог.

- В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 778 сельскохозяйственная продукция производства Испании относится к товарам, запрещенным к ввозу на территорию Российской Федерации, - пояснили специалисты Южного таможенного управления.

В результате все незаконные товары были изъяты из магазина и уничтожены на полигоне твердо-бытовых отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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