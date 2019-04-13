В Таганроге запретят продавать алкоголь 23 мая

СЕГОДНЯ 09:10 2019-04-13T09:10:37+03:00

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23 мая в Таганроге будет установлен полный запрет розничной продажи алкоголя. Об этом сообщило городское управление потребительского рынка товаров и услуг. Ограничение не действует только в точках общественного питания. То есть, выпить рюмочку в ресторане будет можно, а вот купить бутылку в магазине - нет. Напомним, что в этот день в школах города пройдет Последний звонок, и запрет вводится для того, чтобы выпускники не поддались соблазну отметить это событие горячительными напитками.

Чиновники напоминают, что продавцам-нарушителям грозит штраф: должностным лицам - от 5 до 10 тысяч рублей, юридическим лиц - от 50 до 100 тысяч рублей с возможной конфискацией алкогольной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU