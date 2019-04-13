Двое человек, в том числе ребенок, пострадали при пожаре в 9-этажке в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 09:35 2019-04-13T09:35:09+03:00

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12 апреля в Ростове произошел пожар в 9-этажном жилом доме. По сообщению Главного управления МЧС по Ростовской области, в 18:45 поступил сигнал с улицы Башкирской, 14 (Ворошиловский район города). Горела квартира на верхнем этаже на площади в 20 квадратных метров. На место выехало шесть пожарных расчетов, через полчаса огонь удалось потушить. Благодаря оперативным действиям спасателей, никто не погиб, но есть пострадавшие. Известно, что один из них - ребенок, ему оказана медицинская помощь.

Добавим, что в социальных сетях появилось сообщение, со ссылкой на местных жителей, что в горевшем помещении нашли тело ребенка, который погиб по вине пьяной матери, не пускавшей пожарных в квартиру. Малыша якобы пытались откачать, но не смогли. Однако в сводке спасателей не числится ни одного погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU