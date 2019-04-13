После ссоры с подругой ростовчанин украл с ее счетов 140 тысяч рублей
В отдел полиции Октябрьского района Ростова обратилась местная жительница, у которой пропал телефон. Женщина сообщила, что к мобильному аппарату у не были привязаны банковские карты, с который после кражи были списаны 140 тысяч рублей. По данному делу оперативники уголовного розыска задержали 32-летнего мужчину, который проживал с потерпевшей.
- После ссоры он украл ее телефон и с помощью онлайн-перевода обналичил деньги с банковских карт, - пояснили принцип преступления сотрудники Главного управления МВД по Ростовской области.
Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьи "Кража". На время расследования он заключен под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU