2019-04-13T13:03:28+03:00
Происшествия

После ссоры с подругой ростовчанин украл с ее счетов 140 тысяч рублей

Для этого ему всего лишь потребовалось "позаимствовать" телефон потерпевшей
Илья БОГОМОЛОВ
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Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже денег с банковских карт.Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже денег с банковских карт.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В отдел полиции Октябрьского района Ростова обратилась местная жительница, у которой пропал телефон. Женщина сообщила, что к мобильному аппарату у не были привязаны банковские карты, с который после кражи были списаны 140 тысяч рублей. По данному делу оперативники уголовного розыска задержали 32-летнего мужчину, который проживал с потерпевшей.

- После ссоры он украл ее телефон и с помощью онлайн-перевода обналичил деньги с банковских карт, - пояснили принцип преступления сотрудники Главного управления МВД по Ростовской области.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьи "Кража". На время расследования он заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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