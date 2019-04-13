Голос Тириона Ланнистера прозвучит над "Ростов-Ареной"

СЕГОДНЯ 13:13 2019-04-13T13:26:37+03:00

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Футбольный клуб "Ростов" подготовил сюрприз для болельщиков, купивших билеты на матч со "Спартаком" 14 апреля. Вся пиар-кампания предстоящей игры проходит в стиле популярного сериала "Игра престолов". Но кроме картинок с футболистами в образах героев фентези-саги организаторы матча пригласили на игру особого гостя. Диктором встречи двух команд станет заслуженный артист России Михаил Черняк, озвучивающий Тириона Ланнистер в российском переводе сериала. Его голос можно также услышать в мультфильмах "Смешариков", "Лунтик", "Три богатыря", "Трансформеры" и многих других.

Для затравки клуб выпустил в сеть ролик с анонсом матча, исполненным Черняком под узнаваемый саундтрек "Игры престолов".

Голос Тириона Ланнистера на "Ростов-Арене"!.Football Club Rostov on Twitter

Напомним, что все билеты на матч уже проданы, ажиотаж вокруг предстоящей игры нешуточный - "Спартак" и "Ростов" стоят рядом в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU