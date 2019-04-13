Прокуратура через суд обязала собственника отремонтировать плотину на Ростовском море

СЕГОДНЯ 13:40 2019-04-13T13:45:56+03:00

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Ростовская межрайонная природоохранная прокуратура проверила плотину на Ростовском море и нашла нарушения.

- Эксплуатация Ростовмелиоводхозом комплекса гидротехнических сооружений осуществляется в отсутствие декларации безопасности и разрешения на эксплуатацию, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. - По результатам проведенного совместно со специалистами Ростехнадзора и МЧС обследования, данный объект признан опасным ввиду наличия угрозы причинения вреда жизни и имуществу граждан, окружающей среде.

Природоохранный прокурором направил в Ворошиловский районный суд Ростова иск об обязании Ростовмелиоводхоза разработать и согласовать разрешительную документацию, а также провести реконструкцию плотины. Суд встал на сторону истца, ответчик подал апплеционную жалобу, но дело так и не выиграл. Прокуратура следит за исполнением судебных постановлений.

Напомним, ранее "Комсомолка" публиковала статью об этой проблеме. Выяснилось, что, если плотину прорвет, первая волна за час накроет 440 домов. Сейчас движение по плотине закрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU