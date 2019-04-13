Снова инопланетяне? Таинственный шум в небе взбудоражил жителей Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 14:23 2019-04-13T14:24:47+03:00

Но виной всему снова оказалась теплоцентраль

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Ростовчане в социальной сети обсуждают видео, снятое в ночь на 13 апреля. Один из жителей западной части города записал на камеру тревожный шум, который слышал из окна.

- Вторжение инопланетян. Кто знает, что это гудело на весь район 15 минут? - спросил он.

- В ТЭЦ-2 на Западном сброс пара идет. Окончание отопительного сезона, - ответили ему в комментариях.

Таинственный шум на Западном 13.4.2019 .Ростов-на-Дону Главный

Многие ростовчане знают о такой особенности жизни на ЗЖМ, но далеко не все согласны с ней мириться.

- Но уважение должно быть к людям, которые после работы, уставшие, отдохнуть хотят, поспать. Почему они (ТЭЦ-2 - прим. авт.) это делают ночью? - возмутилась жительница садов на пересечении проспекта Стачки и улицы Малиновского.

Многие ростовчане поддержали ее возмущение и высказали жаление переехать подальше от теплоцентрали, чтобы не мучиться от этого шума.

ИСТОЧНИК KP.RU