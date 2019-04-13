Снова инопланетяне? Таинственный шум в небе взбудоражил жителей Ростова-на-Дону
Ростовчане в социальной сети обсуждают видео, снятое в ночь на 13 апреля. Один из жителей западной части города записал на камеру тревожный шум, который слышал из окна.
- Вторжение инопланетян. Кто знает, что это гудело на весь район 15 минут? - спросил он.
- В ТЭЦ-2 на Западном сброс пара идет. Окончание отопительного сезона, - ответили ему в комментариях.
Таинственный шум на Западном 13.4.2019 .Ростов-на-Дону Главный
Многие ростовчане знают о такой особенности жизни на ЗЖМ, но далеко не все согласны с ней мириться.
- Но уважение должно быть к людям, которые после работы, уставшие, отдохнуть хотят, поспать. Почему они (ТЭЦ-2 - прим. авт.) это делают ночью? - возмутилась жительница садов на пересечении проспекта Стачки и улицы Малиновского.
Многие ростовчане поддержали ее возмущение и высказали жаление переехать подальше от теплоцентрали, чтобы не мучиться от этого шума.
ИСТОЧНИК KP.RU