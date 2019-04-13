2019-04-13T15:18:05+03:00
Происшествия

В Новочеркасске парень и женщина, не обнаружив знакомую дома, решили ее обокрасть

Злоумышленники вынесли телевизор и музыкальный центр
Илья БОГОМОЛОВ
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В Новочеркасске сотрудники полиции раскрыли кражу.В Новочеркасске сотрудники полиции раскрыли кражу.Фото: ГУ МВД России по РО
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Жительницу Новочеркасска обокрали ее же знакомые. Женщина написала в полицию заявление о пропаже вещей из своего дома. Расследуя происшествие, стражи порядка установили и задержали 26-летнего и 40-летнюю местных жителей, ранее уже судимых за аналогичные преступления.

- Подозреваемые пришли к своей знакомой, но дома ее не оказалось. Злоумышленники обнаружили, что дверь незаперта и украли телевизор и музыкальный центр. Общая сумма ущерба составила около 36 тысяч рублей, - передает пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области.

В отношении криминальной парочки возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Похищенное имущество они не успели продать, украденная техника была изъята и возвращена законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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