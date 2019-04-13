Рыжая бестия: Баста похвастался новой киской
Рэпер Баста выложил в сеть снимок котенка по кличке Нюша. Это новое домашнее животное в семье артиста, в дополнение к псу Грому. Порода - британская короткошерстная.
- Рыжая бестия. Нюся, ю хардбрэйкер (ты сердцеедка, - перевод с англ.), - написал артист, и его поклонники единогласно сошлись на том, что милота животного зашкаливает.
Жена Басты Елена тоже выложила фото с котейкой и пригрозила подписчикам, что теперь завалит свою ленту фотографиями и видео питомца, назвав его самым милым созданием на свете. Поклонники порадовались за пару, особенно за дочек Василия, которым, очевидно, очень понравится новый питомец.
Подробнее о британских короткошерстных кошках читайте в большом лонгриде "Комсомольской правды".
ИСТОЧНИК KP.RU