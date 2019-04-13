2019-04-13T15:52:16+03:00
Дом. Семья

Рыжая бестия: Баста похвастался новой киской

У рэпера из Ростова-на-Дону новый питомец
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Нюша. Фото: @bastaakanoggano, Instagram.Нюша. Фото: @bastaakanoggano, Instagram.
Изменить размер текста:

Рэпер Баста выложил в сеть снимок котенка по кличке Нюша. Это новое домашнее животное в семье артиста, в дополнение к псу Грому. Порода - британская короткошерстная.

- Рыжая бестия. Нюся, ю хардбрэйкер (ты сердцеедка, - перевод с англ.), - написал артист, и его поклонники единогласно сошлись на том, что милота животного зашкаливает.

Жена Басты Елена тоже выложила фото с котейкой и пригрозила подписчикам, что теперь завалит свою ленту фотографиями и видео питомца, назвав его самым милым созданием на свете. Поклонники порадовались за пару, особенно за дочек Василия, которым, очевидно, очень понравится новый питомец.

elena_pinskayavakulenko_elena_pinskayavakulenko_
Ничего не могу с собой поделать, буду спамить фотками и видео))) сейчас это самое милое создание на свете
3383 отметок «Нравится»29 комментариевInstagram

Подробнее о британских короткошерстных кошках читайте в большом лонгриде "Комсомольской правды".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростовский Никита Нагорный в пятый раз стал лучшим на чемпионате Европы
Библионочь 2019 в Ростове-на-Дону: горожане встретятся с автором Тотального диктанта
В Новочеркасске парень и женщина, не обнаружив знакомую дома, решили ее обокрасть
Снова инопланетяне? Таинственный шум в небе взбудоражил жителей Ростова-на-Дону
Прокуратура через суд обязала собственника отремонтировать плотину на Ростовском море
Голос Тириона Ланнистера прозвучит над "Ростов-Ареной"
После ссоры с подругой ростовчанин украл с ее счетов 140 тысяч рублей
Ростовчанин Роберт Багратян вышел в финал шоу "Голос.Дети"
Двое человек, в том числе ребенок, пострадали при пожаре в 9-этажке в Ростове-на-Дону
В Таганроге запретят продавать алкоголь 23 мая
В Новочеркасске уничтожили 180 кг санкционных фруктов из Испании
В «БКС Брокер» рассказали, как экономно обменять валюту перед праздниками
Погода в Ростове-на-Дону на выходные 13-14 апреля 2019: ливень и до плюс 19 градусов