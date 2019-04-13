Рыжая бестия: Баста похвастался новой киской

СЕГОДНЯ 15:45 2019-04-13T15:52:16+03:00

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Рэпер Баста выложил в сеть снимок котенка по кличке Нюша. Это новое домашнее животное в семье артиста, в дополнение к псу Грому. Порода - британская короткошерстная.

- Рыжая бестия. Нюся, ю хардбрэйкер (ты сердцеедка, - перевод с англ.), - написал артист, и его поклонники единогласно сошлись на том, что милота животного зашкаливает.

Жена Басты Елена тоже выложила фото с котейкой и пригрозила подписчикам, что теперь завалит свою ленту фотографиями и видео питомца, назвав его самым милым созданием на свете. Поклонники порадовались за пару, особенно за дочек Василия, которым, очевидно, очень понравится новый питомец.

elena_pinskayavakulenko_ Ничего не могу с собой поделать, буду спамить фотками и видео))) сейчас это самое милое создание на свете

Подробнее о британских короткошерстных кошках читайте в большом лонгриде "Комсомольской правды".

ИСТОЧНИК KP.RU