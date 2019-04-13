Библионочь 2019 в Ростове-на-Дону: горожане встретятся с автором Тотального диктанта

СЕГОДНЯ 17:35 2019-04-13T17:47:12+03:00

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20 апреля в библиотеках Ростовской области пройдет всероссийская акция "Библионочь 2019: весь мир – театр". Это значит, что гостей читальных залов ждут интерактивные экскурсии по историю театра, мастер-классы, лекции, музыкальные программы, поэтические марафоны и флешмобы, показы фильмов-спектаклей, театрализованные представления и конкурсы. Также в этот день состоятся встречи с писателями и театральными деятелями.

В региональном правительстве отметили, что одним из ключевых событий библионочи станет встреча в Донской публичной библиотеке с писателем, литературным критиком, автором текста Тотального диктанта 2019 Павлом Басинским. Все желающие приглашаются на встречу, чтобы поговорить о литературе и театре (кинозал, 17:00).

Также библиотека приглашает на "Бенефис Публички", приуроченный к 25-летию пребывания учреждения в здании на улице Пушкинской. Участникам, прошедшим предварительную запись, предстоит экскурсия в самое сердце библиотеки – книгохранилище. Настоящим сюрпризом для гостей станет театрализованное представление-мистерия "Ночной разговор, или Книжное сиятельство". Главными действующими лицами представления станут одни из самых ценнейших экземпляров фонда библиотеки.

С подробным расписанием Библионочи 2019 в ДГПБ можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU