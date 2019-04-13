2019-04-13T17:47:12+03:00
Звезды

Библионочь 2019 в Ростове-на-Дону: горожане встретятся с автором Тотального диктанта

Мероприятие пройдет 20 апреля
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Павел Басинский.Павел Басинский.Фото: Егор ВАСИЛЬЕВ
Изменить размер текста:

20 апреля в библиотеках Ростовской области пройдет всероссийская акция "Библионочь 2019: весь мир – театр". Это значит, что гостей читальных залов ждут интерактивные экскурсии по историю театра, мастер-классы, лекции, музыкальные программы, поэтические марафоны и флешмобы, показы фильмов-спектаклей, театрализованные представления и конкурсы. Также в этот день состоятся встречи с писателями и театральными деятелями.

В региональном правительстве отметили, что одним из ключевых событий библионочи станет встреча в Донской публичной библиотеке с писателем, литературным критиком, автором текста Тотального диктанта 2019 Павлом Басинским. Все желающие приглашаются на встречу, чтобы поговорить о литературе и театре (кинозал, 17:00).

Также библиотека приглашает на "Бенефис Публички", приуроченный к 25-летию пребывания учреждения в здании на улице Пушкинской. Участникам, прошедшим предварительную запись, предстоит экскурсия в самое сердце библиотеки – книгохранилище. Настоящим сюрпризом для гостей станет театрализованное представление-мистерия "Ночной разговор, или Книжное сиятельство". Главными действующими лицами представления станут одни из самых ценнейших экземпляров фонда библиотеки.

С подробным расписанием Библионочи 2019 в ДГПБ можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростовский Никита Нагорный в пятый раз стал лучшим на чемпионате Европы
Рыжая бестия: Баста похвастался новой киской
В Новочеркасске парень и женщина, не обнаружив знакомую дома, решили ее обокрасть
Снова инопланетяне? Таинственный шум в небе взбудоражил жителей Ростова-на-Дону
Прокуратура через суд обязала собственника отремонтировать плотину на Ростовском море
Голос Тириона Ланнистера прозвучит над "Ростов-Ареной"
После ссоры с подругой ростовчанин украл с ее счетов 140 тысяч рублей
Ростовчанин Роберт Багратян вышел в финал шоу "Голос.Дети"
Двое человек, в том числе ребенок, пострадали при пожаре в 9-этажке в Ростове-на-Дону
В Таганроге запретят продавать алкоголь 23 мая
В Новочеркасске уничтожили 180 кг санкционных фруктов из Испании
В «БКС Брокер» рассказали, как экономно обменять валюту перед праздниками
Погода в Ростове-на-Дону на выходные 13-14 апреля 2019: ливень и до плюс 19 градусов