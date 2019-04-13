Ростовский Никита Нагорный в пятый раз стал лучшим на чемпионате Европы

СЕГОДНЯ 18:02 2019-04-13T18:04:14+03:00

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22-летний ростовчанин Никита Нагорный стал пятикратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике. Он победил в многоборье на чемпионате Европы в Польша. Как рассказали в управлении по физической культуре и спорту донской столицы, спортсмен набрал 88,665 балла по итогам шести упражнений. Второе место занял другой россиянин Артур Далалоян, набравший 87,832 балла.

Напомним, что Никита – мастер спорта международного класса, воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва № 2 Ростова-на-Дону. Золотая медаль чемпионатов Европы стала для него пятой в карьере. Ранее он выигрывал в Монпелье-2015 (опорный прыжок), Берне-2016 (командные и вольные упражнения) и Глазго-2018 (командные). На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро парень завоевал серебряную медаль. Когда он прилетел из Бразилии, в аэропорту Ростова ему устроили настоящий праздник с песнями и плясками.

ИСТОЧНИК KP.RU