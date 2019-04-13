Ростовские гандболистки вышли в Финал четырех женской Лиги чемпионов

СЕГОДНЯ 18:21 2019-04-13T18:47:13+03:00

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Сегодня, 13 апреля, женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" принимал у себя в гостях венгерский "Ференцварош" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Донские красавицы выиграли со счетом 33:22. Это была ответная игра, победа в первой так же осталась за ростовчанками (29:26).

- Первые десять минут игры прошли на низких скоростях, казалось, что команды присматриваются друг к другу, чтобы понять, что предлагает соперник. Счет матча открыли венгерки точным броском Анико Ковачич с правого фланга. В следующей атаке ответный и первый гол "Ростов-Дона" забила Анна Сень. Далее игра пошла мяч в мяч, - рассказали в пресс-службе донского клуба. - Ход игры переломился на 13-ой минуте. "Ростов-Дон" завладел преимуществом на домашней площадке. Это заставило венгерок нервничать, соперницы стали грубо играть в защите, нарушая правила и получая в свои ворота 7-метровые броски. Пенальти безошибочно исполняла Лоис Аббинг.

В итоге она и стала самым результативным игроком на поле (7 мячей).

Таким образом, "Ростов-Дон" второй раз подряд выходит в Финал четырех, который пройдет в мае в Будапеште.

ИСТОЧНИК KP.RU