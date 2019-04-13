2019-04-13T20:23:05+03:00
Общество

Ростов-на-Дону стал зеленее на 7 тысяч деревьев

Горожане хорошо поработали в День древонасаждения
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В посадках зеленых насаждений приняли участие 10,8 тысячи человек.В посадках зеленых насаждений приняли участие 10,8 тысячи человек.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
Изменить размер текста:

Сегодня, 13 апреля, в весенний День древонасаждения в Ростове было высажено более 7 тысяч деревьев и 9 тысяч кустарников. Согласно отчету администрации города, в посадках приняли участие 10,8 тысячи человек. Лидерами по активности стали жители и организации Ворошиловского, Октябрьского и Первомайского районов.

В парке Левобережный были высажены 150 можжевельников, а в парке имени Октября – 140 ива и сосен, а также 84 кустарника. На территория Ростовского зоопарка посадили 75 сосен и 46 можжевельников. В парке Революции стало на 50 лиственных деревьев больше, разделительная полоса на проспекте Королева, 4 "обросла" 75-ю боярышниками и соснами, улица МОПРа - 13-ю тополями, Пионерский сквер - 20-ю липами. В сквере 1-й Конной Армии горожане посадили 68 деревьев, 38 возле ДГПБ, 29 на Гребном канале. Комсомольский сквер пополнился 30-ю деревьями, сквер Строителей стал богаче на 40 кленов, в парке Островского прошли посадки в рамках всероссийской акции «Дерево памяти». В микрорайоне Суворовский силами инициативных граждан и управляющих организации высажено 192 дерева. Еще 90 тополей посадили около стелы на Театральной площади.

- Отдельно стоит отметить участие городского сообщества в акции «Ростов - город миллиона роз!». В ходе мероприятий во дворах, территориях образовательных, социальных и лечебных учреждений, территориях, прилегающих к предприятиям и организациям высажено более 1500 роз, - рассказали в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ростовские гандболистки вышли в Финал четырех женской Лиги чемпионов
Ростовский гимнаст Никита Нагорный в пятый раз стал лучшим на чемпионате Европы
Библионочь 2019 в Ростове-на-Дону: горожане встретятся с автором Тотального диктанта
Рыжая бестия: Баста похвастался новой киской
В Новочеркасске парень и женщина, не обнаружив знакомую дома, решили ее обокрасть
Снова инопланетяне? Таинственный шум в небе взбудоражил жителей Ростова-на-Дону
Прокуратура через суд обязала собственника отремонтировать плотину на Ростовском море
Голос Тириона Ланнистера прозвучит над "Ростов-Ареной"
После ссоры с подругой ростовчанин украл с ее счетов 140 тысяч рублей
Ростовчанин Роберт Багратян вышел в финал шоу "Голос.Дети"
Двое человек, в том числе ребенок, пострадали при пожаре в 9-этажке в Ростове-на-Дону
В Таганроге запретят продавать алкоголь 23 мая
В Новочеркасске уничтожили 180 кг санкционных фруктов из Испании
В «БКС Брокер» рассказали, как экономно обменять валюту перед праздниками
Погода в Ростове-на-Дону на выходные 13-14 апреля 2019: ливень и до плюс 19 градусов