Ростов-на-Дону стал зеленее на 7 тысяч деревьев

СЕГОДНЯ 20:23 2019-04-13T20:23:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 13 апреля, в весенний День древонасаждения в Ростове было высажено более 7 тысяч деревьев и 9 тысяч кустарников. Согласно отчету администрации города, в посадках приняли участие 10,8 тысячи человек. Лидерами по активности стали жители и организации Ворошиловского, Октябрьского и Первомайского районов.

В парке Левобережный были высажены 150 можжевельников, а в парке имени Октября – 140 ива и сосен, а также 84 кустарника. На территория Ростовского зоопарка посадили 75 сосен и 46 можжевельников. В парке Революции стало на 50 лиственных деревьев больше, разделительная полоса на проспекте Королева, 4 "обросла" 75-ю боярышниками и соснами, улица МОПРа - 13-ю тополями, Пионерский сквер - 20-ю липами. В сквере 1-й Конной Армии горожане посадили 68 деревьев, 38 возле ДГПБ, 29 на Гребном канале. Комсомольский сквер пополнился 30-ю деревьями, сквер Строителей стал богаче на 40 кленов, в парке Островского прошли посадки в рамках всероссийской акции «Дерево памяти». В микрорайоне Суворовский силами инициативных граждан и управляющих организации высажено 192 дерева. Еще 90 тополей посадили около стелы на Театральной площади.

- Отдельно стоит отметить участие городского сообщества в акции «Ростов - город миллиона роз!». В ходе мероприятий во дворах, территориях образовательных, социальных и лечебных учреждений, территориях, прилегающих к предприятиям и организациям высажено более 1500 роз, - рассказали в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU