2019-04-14T10:47:45+03:00
Общество

В воскресенье, 14 апреля, автоинспекторы ограничат движение на подъездах к стадиону «Ростов Арена»

Водителей просят корректировать свои маршруты передвижения
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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На Южном подъезде будет ограничено движениеНа Южном подъезде будет ограничено движениеФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В воскресенье, 14 апреля, на Южном подъезде будет ограничено движение. Как сообщили в областной автоинспекции, с 16:30 до 23:00 закроют проезд по съезду с Южного подъезда к Ростову-на-Дону (продолжение Ворошиловского моста) на Магистральную улицу общегородского значения от Южного подъезда до улице Левобережная (съезд к улице Пойменная, 1).

- С 21:00 до 23:00 ограничат движение по Магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной, - говорится в официальном сообщении. - С 15:00 до 23:00 будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге западного и восточного пешеходно-транспортного проезда стадиона «Ростов Арена».

Госавтоинспекция Ростовской области призывает автомобилистов учитывать данные ограничения движения и заранее планировать свои маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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