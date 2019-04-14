2019-04-14T12:54:08+03:00
Общество

Фанатов «Ростова» и «Спартака» просят прийти за три часа до начала матча

Пропуск болельщиков будет осуществляться после досмотра
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Сегодня состоится встреча ФК "Ростов" и ФК "Спартак"Сегодня состоится встреча ФК "Ростов" и ФК "Спартак"Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Полиция Ростовской области распространила официальное обращение к болельщикам команд «Ростов» и «Спартак» с просьбой заранее прийти на стадион.

- Пропуск на трибуны будет осуществляться с проведением досмотровых мероприятий, - говорится в официальном обращении. - Просим с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и прибыть на матч за 1,5-3 часа в целях исключения очередей и своевременного прохода на стадион. Болельщики имеют возможность оставить на временное хранение крупногабаритные личные вещи в камерах хранения стадиона.

Напомним, ближе к вечеру 14 апреля автоинспекторы начнут перекрывать подъездные улицы к стадиону, расположенному на левом берегу Дона, где и пройдет матч. В частности, с 15:00 до 23:00 полностью закроют движение транспортных средств по автомобильной дороге западного и восточного пешеходно-транспортного проезда стадиона «Ростов Арена».

ИСТОЧНИК KP.RU

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