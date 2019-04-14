В Шахтах задержали местного жителя, который обчистил чужой гараж

СЕГОДНЯ 13:00 2019-04-14T13:00:22+03:00

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В Шахтах задержали местного жителя, которого считают причастным к краже. Согласно официальной версии, 31-летний мужчина проник в чужой гараж, откуда вынес все, что только смог.

- Оперативники выяснили, что подозреваемый сорвал навесной замок, после чего украл строительные инструменты и скрылся, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области. - Часть имущества он продал, а деньги потратил по своему усмотрению. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, на время расследования которого с мужчины взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Часть украденного удалось вернуть законному владельцу. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU