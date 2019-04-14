Во время субботника в Ростове-на-Дону собрали 812 тонн мусора

СЕГОДНЯ 13:23 2019-04-14T13:23:28+03:00

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В Ростове-на-Дону подвели итоги субботника, который проходил 13 апреля. Акция стартовала утром во всех районах донской столицы, а завершилась уже поздно вечером. В ней приняли участие сотрудники администраций, коммерческих предприятий, а также студенты и школьники.

- Всего в день общеобластного субботника на территории значимых объектов города в мероприятиях по санитарной очистке приняли участие 6 749 человек, - сообщили в мэрии города. - В работах было задействовано 284 единицы техники, а в общей сложности было собрано 812 тонн мусора.

Напомним, в это же день в Ростове было высажено более семи тысяч деревьев и девяти тысяч кустарников. Самыми активными оказались жители Ворошиловского, Октябрьского и Первомайского районов города.

ИСТОЧНИК KP.RU