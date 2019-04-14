В Ростове-на-Дону мужчина ограбил знакомую, которая отказалась занять ему денег

СЕГОДНЯ 13:33 2019-04-14T13:39:47+03:00

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В Советском районе Ростова-на-Дону задержали мужчину, который ограбил знакомую. Как рассказала девушка сотрудникам полиции, он подошел к ней на улице и попросил взаймы.

- Когда женщина отказала в просьбе, злоумышленник путем рывка сорвал золотую цепочку с шеи, после чего скрылся, - пояснили в правоохранительных органах. - Сумма причиненного ущерба составила более 100 тысяч рублей.

Бегал он не долго. Вскоре подозреваемого нашли и задержали. Сейчас он находится в отделе полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Шахтах под следствием оказался 32-летний местный житель, который проник в чужой гараж, откуда стащил инструменты.Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU