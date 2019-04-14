Жительница Ростова-на-Дону предлагает отменить побелку деревьев

СЕГОДНЯ 14:09 2019-04-14T14:11:14+03:00

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С неоднозначной инициативой выступила жительница Ростова-на-Дону. Она предлагает отказаться от побелки деревьев, которая, по ее мнению, портит внешний облик донской столицы.

- Практического смысла в побелке деревьев в городе нет, - аргументирует ростовчанка (свое предложение она разместила на портале администрации города). - Сторонники побелки обычно говорят, что она спасает деревья от насекомых, ожогов и холодов. Если это так, то деревья не выживали бы в дикой природе. Деревья белят краской или известью с клеевой добавкой.

Ссылаясь на мнение специалистов по ландшафтному дизайну, женщина считает, что подобное недопустимо, так как кора деревьев «должна быть проницаемой, ведь через нее идет газообмен».

Пока предложение собрало 15 сторонников, но на него обратили внимание СМИ. Напомним, администрация принимает к рассмотрению инициативы ростовчан после того, как за них поступит свыше 500 голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU