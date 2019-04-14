МЧС: в Волгодонске на территории больницы тлел утеплитель

СЕГОДНЯ 17:51 2019-04-14T17:51:11+03:00

Во время происшествия никто не пострадал

Изменить размер текста: A A

В Волгодонске разбираются в обстоятельствах происшествия на территории местной больницы, расположенной по улице Советской.

- В неэксплуатируемом отдельно стоящем здании на территории ЦГБ началось тление утеплителя, - пояснили в региональной службе спасения. - Сообщение об этом поступило на пульт «01» в 14:38, локализация возгорания была зафиксирована в 15:16 (на площади 150 квадратных метров), полная ликвидация - в 15:38.

Во время происшествия никто не пострадал, в тушении принимали участие 28 человек, которые задействовали семь единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU