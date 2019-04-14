2019-04-14T18:12:36+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону пьяная девушка обворовала свою подружку

Теперь она фигурантка уголовного дела
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Ростовчанку задержали по подозрению в кражеРостовчанку задержали по подозрению в краже
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В Ростове-на-Дону под следствием оказалась жительница Советского района. Ее подозревают в краже. Согласно официальной версии, она обворовала свою подружку-собутыльницу.

- Они распивали спиртные напитки, - пояснили в правоохранительных органах. - После того как

хозяйка квартиры уснула, злоумышленница похитила 10 тысяч рублей и скрылась.

Обнаружив пропажу наличности, хозяйка квартиры сразу заподозрила подругу, о чем и сообщила полицейским. Стражи порядка возбудили уголовное дело, взяв с подозреваемой подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Если ее вина будет доказана в суде, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Шахтах под следствием оказался 32-летний местный житель, который проник в чужой гараж, откуда стащил инструменты.Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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