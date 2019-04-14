2019-04-14T18:53:09+03:00
Общество

Анастасия Костенко призвала участниц конкурса "Мисс Россия 2019" воздержаться от негативных высказываний в адрес друг друга

Девушка призналась, что участие в конкурсе - тяжелая работа
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Анастасия Костенко пять лет назад участвовала в конкурсе "Мисс Россия"Анастасия Костенко пять лет назад участвовала в конкурсе "Мисс Россия"Фото: соцсети
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Супруга футболиста Дмитрия Тарасова поздравила организаторов конкурса «Мисс Россия 2019» с достойным финалом, а девушек-призерок - с победой. По словам Анастасии Костенко, которая пять лет назад стала второй вице-мисс России, участие в конкурсе - это очень тяжелый труд.

- Хочу пожелать терпения, сил и высоких результатов на международных конкурсах, - написала Анастасия на своей странице. - А так же, милые девушки, будьте сдержаннее в негативных высказываниях. Ничего нового, из года в год аудитория делится на поддерживающих и критикующих. Только представьте, каково было бы вам, если бы большой поток резких высказываний посыпался бы на вас, вашу сестру, дочь и тд... Помню, как однажды увидела простой, но правдивый ответ подписчицы на чей-то комментарий под постом победительниц, что они страшные - «вот поэтому Вы и не Мисс».

kostenko.94kostenko.94
Сложно в это поверить, но прошло 5 лет с того момента, когда наш состав Мисс Россия 2014 стоял на сцене
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Напомним, победа в конкурсе «Мисс Россия» досталась землячке Анастасии Костенко — представительнице Ростовской области Алине Санько. «Мисс Россия-2019» учится в Госуниверситете по землеустройству на архитектора. Второе место на конкурсе взяла 20-летняя Арина Верина из Екатеринбурга, а третью ступень заняла 19-летняя Рамина Арабова из Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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