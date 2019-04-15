2019-04-15T11:30:42+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Садовой потушили пожар в заброшенном здании

Горел мусор на площади 20 квадратных метров
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Во время пожара никто не пострадалВо время пожара никто не пострадалФото: Архив КП
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В понедельник, 15 апреля, в Ростове-на-Дону потушили крупный пожар в заброшенном здании (здесь когда-то находилась редакция газеты «Приазовский край»).

- Сообщение о возгорании на пересечении Большой Садовой и переулка Братского поступило в 08:15, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области - Горел мусор на площади 20 квадратных метров.

Возгорание ликвидировали восемь человек, которые задействовали две единицы техники. По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал.

Напомним, здание было построено в конце 1880-х, долгие годы в нем располагалась редакция газеты «Приазовский край». Известно, что здесь работали писатели Александр Серафимовчи и Алексей Свирский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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